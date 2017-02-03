03.02.2017 18:50 İstanbul Valiliği kentte miting yapılacak alanları açıkladı

İstanbul Valiliği, 2017 yılında kentte yapılacak miting alanlarını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada miting yapılabilecek alanlar arasında Yenikapı sahil alanı, Maltepe sahil alanı, Kartal Meydanı, Kadıköy Yeni Salı Pazarı, Pendik Cumartesi Pazarı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii otoparkı yer aldı. İstanbul Valiliği, 2017 yılında kentte yapılacak miting alanlarını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada miting yapılabilecek alanlar arasında Yenikapı sahil alanı, Maltepe sahil alanı, Kartal Meydanı, Kadıköy Yeni Salı Pazarı, Pendik Cumartesi Pazarı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii otoparkı yer aldı.

İstanbul Valiliğinden 2017 yılında kente yapılacak miting alanlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, sivil toplum kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi, Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi ve şehir temizliği ile ilgili olarak afiş asılacak yerlerin belirlenmesi amacıyla İstanbul ili sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesi ve bu kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca Valilik makamının 31/01/2017 tarihli onayı ile belirlenmiş olup; söz konusu alanlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır" denildi.

Açıklamada toplantı ve gösteri yürüyüş alanlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Yenikapı Sahil Alanı, Toplanma Alanı: Kenndy Caddesi üzeri Samatya ışıklardan Yenikapı istikameti yönü (alana yaklaşık 900 metre) 2. Toplanma Alanı: Park İçi A5 Giriş Önü Yürüyüş Güzergahı: Kennedy Caddesi Toplantı Alanı: Yenikapı Sahil Alanı Dağılma Güzergahları: Kennedy Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

Maltepe Sahil Alanı, İlk Toplanma Alanı: Atatürk Caddesi Üzeri Adalı Sokaktan Bağdat Caddesi girişine kadar olan alan (alana yaklaşık 1.100 metre) Yürüyüş Güzergahı: Atatürk Caddesi Başlangıç, Bağdat Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Turgut Özal Bulvarı Toplantı Alanı: Maltepe Sahil Alanı Dağılma Güzergahları: Turgut Özal Bulvarı, Rıhtım Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

Kartal Meydanı Alanı, Toplanma Alanı: Neyzen Tevfik Caddesi üzeri Türk Büyükleri Anıtı (Alana yaklaşık 500 metre) Yürüyüş Güzergahı: Neyzen Tevfik Caddesi başlangıç, Savarona Caddesi Toplantı Alanı: Kartal Meydanı (Çeçenistan Parkı) Dağılma Güzergahları: Savarona Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi, Rıhtım Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

Kadıköy Yeni Salı Pazarı Alanı, Toplantı Alanı: Kadıköy Yeni Salı Pazarı Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

Pendik Cumartesi Pazar Alanı, Toplanma Alanı: Pendik Meydan Dr. Tahsin Arcan Parkı (Alana yaklaşık 600 metre) Yürüyüş Güzergahı: Dr. Tahsin Arcan Park İçerisi Yürüyüş Pisti Toplantı Alanı: Pendik Cumartesi Halk Pazarı Alanı Dağılma Güzergahları: Dr. Tahsin Arcan Parkı Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı Alanı, Toplanma Alanı: Akmescit Sokak, Şükran Çiftliği Sokak Kesişimi (Alana yaklaşık 500 metre) Yürüyüş Güzergahı: Şükran Çiftliği Sokak Toplantı Alanı: Bakırköy Cumhuriyet Meydanı Dağılma Güzergahları: Şükran Çiftliği Sokak, İncirli Caddesi, İstasyon Caddesi Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı, Toplanma Alanı: Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı Kesişimi Yürüyüş Güzergahı: İsmail Erez Bulvarı Üzeri Toplantı Alanı: Bakırköy Cumartesi Pazar Alanı Dağılma Güzergahları: Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Cami Otopark Alanı, Toplanma Alanı: Cumhuriyet Caddesi Üzerindeki Beylikdüzü Yeni Etkinlik Alanı (Alana yaklaşık 750 metre)Yürüyüş Güzergahı: Cumhuriyet Caddesi Toplantı Alanı: Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii Önündeki Otopark Alanı Dağılma Güzergahları: Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır."



