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İstanbul'un zam şampiyonu 'salatalık'
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İstanbul'un zam şampiyonu 'salatalık'

İTO'nun verilerine göre İstanbul'un zam şampiyonu Şubat ayında salatalık olurken, fiyatı en fazla düşen ürün karnabahar oldu.

İTO'nun verilerine göre İstanbul'un zam şampiyonu Şubat ayında salatalık olurken, fiyatı en fazla düşen ürün karnabahar oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre; 2017 Şubat ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 76'sının perakende fiyatı artarken, 56 ürünün fiyatı düştü, 110 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan salatalık, 2017 Şubat ayı itibariyle yüzde 29.44 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 25.81 ile mandalina, yüzde 19.45 ile limon ve yüzde 10.37 ile ilaçlar oldu.
2017 Şubat ayında karnabahar, yüzde 19.91 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 17.83 ile bayan kazak, yüzde 14.40 ile domates ve yüzde 12.52 ile erkek pantolonu oldu.

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