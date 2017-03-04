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İstanbul'un yeni silueti hayran bıraktı
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İstanbul'un yeni silueti hayran bıraktı

Dev projelerle yeni bir siluete kavuşan İstanbul, Ayasofya Müzesi ve Çamlıca Camii'nin aynı karede göründüğü manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dev projelerle yeni bir siluete kavuşan İstanbul, Ayasofya Müzesi ve Çamlıca Camii'nin aynı karede göründüğü manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul'un yeni silueti tarihi yarımadada çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Ayasofya Müzesinin bir tarafında yapımı devem eden Çamlıca televizyon kulesi, sol tarafında minarelerin arasında Çamlıca Camii görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde oluşan manzara kendine hayran bıraktı. Küçük Çamlıca Tepesinde yapımı devam eden televizyon kulesi bittiğinde Çamlıca'da bulunan radyo ve televizyon vericileri kaldırılarak İstanbul'un siluetine değer katacak. Tarihi yarımadada İstabul'un yeni siluetini gören vatandaşlar ise bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

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