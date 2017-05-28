İstanbul'un minareleri mahyalarla süslendi

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte İstanbul'un büyük camilerine mahya asıldı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte İstanbul'un büyük camilerine mahya asıldı.

İslam aleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte İstanbul'daki tarihi camilere asılan mahyalar da şehri aydınlatmaya başladı. Osmanlı Hükümdarı Sultan 1.Ahmed zamanından bu yana gelenek haline dönüşen mahyalar, yaklaşık 450 yıldır her yıl Ramazan ayında cami minarelerini süslüyor.

(İsmail Coşkun/İHA)