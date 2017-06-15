İstanbul'un ilk içme suyu tüneli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, İstanbul'un ilk içme suyu tünelini inşa ediyor. Tünel yapımında kullanılan TBM makinesi ise yüzde 95'i yerli üretim olması nedeniyle bir ilk olma özelliğini taşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, İstanbul'un ilk içme suyu tünelini inşa ediyor. Tünel yapımında kullanılan TBM makinesi ise yüzde 95'i yerli üretim olması nedeniyle bir ilk olma özelliğini taşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, İstanbul'da içme suyu ve atıksu hatlarının ekonomik ömrünün sonuna yaklaşan kısımlarını yeniliyor. Bu yenileme çalışmaları sırasında da çevreye ve vatandaşlara hiçbir şekilde rahatsızlık verilmeyecek yeni bir teknoloji kullanılıyor.



İLK İÇMESUYU TÜNELİ OLACAK

Yenileme çalışmaları kapsamında son olarak Bağcılar-Kabataş tramvay yolunun altında kalan 2 bin 600 mm çapında 3 bin 100 metre uzunluğunda ishale hattını ilk terli TBM yöntemiyle yenileniyor. Zeytinburnu Kazlıçeşme'de bulunan 700. Yıl Parkı ile Bahçelievler Şehit Erol Akansel Caddesi arasında kalan ishale aynı aynı zamanda İstanbul'daki ilk içme suyu tüneli de olacak.



GÜNDE 3 MİLYON METREKÜP SU KULLANILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş çalışmaları yerinde izlemek için TBM makinesinin bulunduğu tüneli ziyaret etti. İncelemeler öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Topbaş İstanbul'un geçmiş yıllarda yaşadığı su problemlerini hatırlattı.

Yüzde 95'i yerli olan teknoloji ile ilk kez çalışmanın heyecan verici olduğunu ifade eden Topbaş içme suyu alanında yapılan çalışmaları da anlattı. Kaçak su kullanımını büyük oranda azaltıklarını söyleyen İBB Başkanı Kadir Topbaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi;"Kent hizmetlerinin en önemlilerinden bir tanesi de içme suyu tedariki, içme suyu çözümüdür. Milyonlarca insanın içme suyu ihtiyacını karşılayacaksınız. Üstüne atık suları da doğayı kirletmeden doğaya dönüştüreceksiniz çok büyük bir işlem. İstanbul şu an itibariyle günde 3 milyon metreküp su kullanıyor. Bir o kadar da atık var. Her ikisi de ciddi bir problem bütün dünyada. 1994 öncesi günde 900 bin metreküp su kullanılıyordu tahminen. Kayıp-kaçak oranı yüzde 60'ların üzerindeydi. Şu anda yüzde 24'lere indi. Ben İSKİ Genel Müdürü ve ekibine çok teşekkür ediyorum başarılı bir çalışma. Dünya standardı yüzde 12'lerde. Onun altına inemiyorsunuz kaçak kullananlar var. Biz şu anda yılda yüzde 1.5 gibi bunları azaltıyoruz. İshale hatları değiştikçe, yenilendikçe ki İstanbul'da büyük ölçüde yenilendi. Dünyayı iki defa dolaşacak kadar ishale hattı döşendi."



"ÇOK ÖNEMLİ BİR HAT DEVREYE GİRECEK"

İBB Başkanı Topbaş projenin detaylarını da açıkladı. Çalışmalarının tamamının yer altında yapılıyor olmasının çevreyi hiçbir şekilde rahatsız etmeyeceğini vurgulayan Topbaş, "Burada 3 bin 200 metrelik bir hat var. Yani Zeytinburnu tramvayı hattının altından geçen 260 cm'lik bir boru döşeniyor. Böyle bir hattı yapabilmek için şehir merkezinde bir çok yapının altından geçmek imkansız. Açık kazılar yapamazsınız, kuyular açamazsınız, boru itme metoduyla çözemezsiniz. Bunu artık ileri teknolojilerle yapmak zorundasınız. Yerin 60 metre altından bu makineyle bu sistemle çözülecek. 36 milyon liralık bir yatırım bedeli var. Yukarıda kimse görmeyecek, rahatsız olmayacak ama yüzlerce insan su tedarikini yapma adına yer altında gece gündüz çalışacaklar. Çok önemli bir hat burada devreye girecek" dedi.

Bölgedeki yoğun nüfus ve trafiğe olumsuz etkisi olmayacak olan projenin en derin noktası 60 metre, ortalama derinlik ise 30 metre. 36 milyon liraya mal olan projenin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

(Serdal Altıntepe /İHA)