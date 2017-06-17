İstanbul'un göbeğinde silahlı soygun dehşeti

İstanbul Şişli'de bir süpermarkete giren maskeli ve silahlı 3 kişi, kasiyeri etkisiz hale getirerek kasadan 10 bin TL çaldıktan sonra geldikleri araçla kayıplara karıştı.

İstanbul Şişli'de bir süpermarkete giren maskeli ve silahlı 3 kişi, kasiyeri etkisiz hale getirerek kasadan 10 bin TL çaldıktan sonra geldikleri araçla kayıplara karıştı.

Olay Şişli Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'nde saat 09:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, maskeli 3 şüpheli beyaz bir araçla bir süpermarket zincirinin Fatih Sultan Caddesi'nde bulunan şubesi önüne geldi. Araç içerisinden inen yüzü maskeli şüpheliler, markete girdi ve kasaya yönelerek ellerindeki silahları kasiyere doğrulttu. Kasada bulunan yaklaşık 10 bin TL parayı alan şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.



"İNSANLARIN BURADA CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Aynı cadde üzerinde ardı ardına hırsızlık olaylarının yaşandığını ifade eden Mahalle esnafı Ömer Çetinkaya, "Vatandaş olarak rahatsız oluyoruz, tedirginiz. Üç günde, beş günde oluyor. Dükkanları güpegündüz soyuyorlar, gasp yapıyorlar. İnsanların burada can güvenliği yok" dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

(Caner Sönmez/İHA)