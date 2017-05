İstanbul'un göbeğinde şaşırtan manzara

Sarıyer Kireçburnu sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, yol kenarında otlayan iki başıboş atı görünce şaşkına döndü. Vatandaşlar atla özçekim yaparken, zabıta ekipleri de çevrede atların sahibini aradı.

Sarıyer Kireçburnu Haydar Aliyev Caddesi üzerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, at sürprizi yaşadı. Cadde üzerinde başıboş dolaşan iki at yol kenarındaki alanda otladı. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar ise atları görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bir süre atları izleyen vatandaşlar, onlarla özçekim yapmayı da ihmal etmedi. İBB Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise trafiği tehlikeye düşürebilme olasılığına karşın çevrede atların sahibini aradı.

Atları görünce şaşkınlık yaşadığını ifade eden Halil Demir, "İstanbul'un göbeğinde atlar sahipsiz, zincirsiz geziyorlar. Şu an ilk defa görüyorum daha önce görmedim biraz şaşkınlık var. Daha önceleri yoktu. Fotoğraf çektim merak ettim, hatıra olsun diye bende çekindim" dedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)