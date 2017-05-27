İstanbul'un fethi temalı koltuk tasarladı

Kayserili Mobilya Ustası Murat Koç, İstanbul'un fethinden esinlenerek, yaklaşık 3 metre boyunda koltuk tasarladı. Murat Koç, koltuğu 15 Temmuz şehitleri adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.

Kayserili Mobilya Ustası Murat Koç, İstanbul'un fethinden esinlenerek, yaklaşık 3 metre boyunda koltuk tasarladı. Murat Koç, koltuğu 15 Temmuz şehitleri adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.

Kayserili Mobilya Ustası Murat Koç, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gün izlediği 'Fetih 1453' filminden esinlenerek, bir koltuk tasarladı. Yapımı yaklaşık 4 ay süren, yaklaşık 3 metre boyundaki ve 2 metre enindeki koltukta İstanbul'un fethine dair simgeler bulunduğunu belirten Murat Koç, "Koltuğun sağında ve solunda iki tane şahin kuşu var. Bu kuşlar Hz. Eyüp Sultan'a İstanbul'un fethini müjdeleyen kuşlar. Fetih 1453 filminin başlangıç sahnesinde de vardı. Yıllar sonra Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığında, Urban Usta'ya döktürdüğü şahin toplarını da kuşların ayaklarına yerleştirdim. Sırt kısmına da fetih kapısı figürü yaptım. Kapının üzerinde doğan güneş de, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin üzerine yeniden doğan güneşi simgeliyor. Sırt kısmının iki tarafına da sütunların üzerine yine İstanbul'un fethini müjdeleyen ve Türkler adına yazılmış olan iki ayet yazdım" diye konuştu.



"BEN DE KASIMPAŞA ÇOCUĞUYUM"

Koltuğu 15 Temmuz şehitleri adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini dile getiren Murat Koç, "Ben de Kasımpaşa çocuğuyum, her ne kadar Kayseri'de ikamet ediyor olsam da, Kasımpaşa'da doğdum, büyüdüm. Gönülden ve içten gelerek Reisi Cumhurumuza bu koltuğu hediye etmek istiyorum, Sarayımıza koysunlar, bizim de orada bir anımız olsun" ifadelerini kullandı.

Murat Koç, 29 Mayıs'ta, İstanbul'un fethinin 564'üncü yıl dönümünde, koltuğu Erdoğan'a hediye etmek için girişimlerde bulunacağını sözlerine ekledi.

(Selma Kara - Ali Göç/İHA)