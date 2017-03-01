İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul'da 2017 Şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 0.33, toptan fiyatlar ise yüzde 0.20 oranında arttı.

İstanbul'da 2017 Şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 0.33, toptan fiyatlar ise yüzde 0.20 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2017 yılı Şubat ayı fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre; İTO 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksi 2017 Şubat ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 8.15, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalama yüzde 6.84 artış gösterdi.

Perakende fiyatlar 2017 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.52, toptan fiyatlar ise yüzde 12.29 arttı.



SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar Şubat 2017'de bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1.69, gıda harcamalarında yüzde 1.04, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.55, konut harcamalarında yüzde 0.53 artış gösterdi. Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 5.21, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.65, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.51 azalış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda ise fiyat hareketi izlenmedi.

2017 Şubat ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda; mensucat grubunda yüzde 0.93, madenler grubunda yüzde 0.60, gıda maddeleri grubunda yüzde 0.41, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.39 artış gösterdi. Bu dönemde, kimyevi maddelerde yüzde 0.95, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0.68, inşaat malzemelerinde yüzde 0.08 azalış meydana geldi.

