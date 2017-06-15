İstanbul'un dört bir yanında uyuşturucu krizleri

İstanbul'un merkezi yerlerinde uyuşturucu bağımlısı gençlerin girdiği krizler yürekleri burktu.

İstanbul'un merkezi yerlerinde uyuşturucu bağımlısı gençlerin girdiği krizler yürekleri burktu.

İstanbul'da sentetik uyuşturucu maddeye bağımlı gençlerin ibretlik halleri kameralara yansıdı. İstanbul'un göbeği olan Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane gibi birçok ilçede yaşanan manzaralar yürekleri burktu. Gençler, uyuşturucu maddenin etkisiyle adeta şekilden şekle girdi. Şişli'de kaydedilen görüntüde gençlerin içler acısı halini gören küçük çocuklar, onu uyandırmaya çalıştı. Neredeyse her gün yaşanan içler acısı bu tablolar yürekleri sızlattı.

(Doğan Can Cesur /İHA)