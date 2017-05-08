İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Eyüp, Bayrampaşa, Sultangazi, Sarıyer, Büyükçekmece, Esenler, Fatih, Başakşehir, Beşiktaş, Bağcılar, Zeytinburnu, Güngören ve Şişli ilçelerinin bazı mahallelerinde 11 Mayıs'ta 08.00 ile 22.00 saatleri arasında değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine, BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan 'Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları' bölümünden ulaşabilecek.