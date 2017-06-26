İstanbul trafiğinde yoğunluk

Ramazan Bayramı dolayısıyla rahatlayan İstanbul trafiği, vatandaşların bayram ziyaretleriyle yoğunlaştı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla rahatlayan İstanbul trafiği, vatandaşların bayram ziyaretleriyle yoğunlaştı. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbulluların şehir dışına çıkmasıyla rahatlayan trafik, İstanbulluların bayram ziyaretine çıkmasıyla yoğunlaştı. Bugün sabah saatlerinde yüzde 1 seviyelerinde olan trafiğin öğle saatlerinde TEM, E-5 karayolu ve ana arterlerde yoğunlaştığı görüldü. Özellikle boğaz köprülerine çıkan ana yollarda trafik durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, E-5 karayolu Edirne yönünde ise trafiğin hala seyrek olduğu gözlendi. (Başak Akbulut - Mehmet Başa - Volkan Kayalar / İHA)
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