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İstanbul trafiğinde tehlikeli yolculuk
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İstanbul trafiğinde tehlikeli yolculuk

İstanbul Beşiktaş'ta aralarında küçük bir çocuğun da bulunduğu bir ailenin, yük dolu bir kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.

İstanbul Beşiktaş'ta aralarında küçük bir çocuğun da bulunduğu bir ailenin, yük dolu bir kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.
İstanbul'un göbeğinde bulunan, şehrin en işlek ve en tarihi caddelerinden biri olan Beşiktaş Caddesi üzerinde seyreden bir kamyonetin kasasında yapılan tehlikeli yolculuk bir amatör kamera tarafından kaydedildi. Kağıt ve benzeri atık maddeleriyle kasasının neredeyse tamamı dolu olan kamyonetin üzerinde ölüme meydan okuyan aileden birinin kucağında küçük bir çocuğun da bulunması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Kendi can güvenliğini düşünmeyen ailenin, küçük çocuğun can güvenliğini hiçe sayması skandal görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Görüntülendiklerini fark eden aileden bir kişinin kamyonetin tepesinde ellerini kaldırarak, görüntüleri çeken kişiyi elindeki bir cisimle tehdit ettiği ve bağırıp çağırdığı anlar da dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu. Şaşkın bir şekilde olup biteni seyreden çocuk, annesinin görüntüleri çeken kişiye tepki gösterdiği anlarda yaşanan tehlikeli anlarda, anne kucağında olsa bile güvende olmadığını gözler önüne serdi.
(Hüseyin Coşkun / İHA)

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