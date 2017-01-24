İstanbul trafiğinde tehlikeli şov

İstanbul'da trafik magandası terörü devam ediyor.

İstanbul'da trafik magandası terörü devam ediyor.

Kadıköy Suadiye sahil yolunda bir sürücü, keskin virajda tehlikeli driftle hem kendi canını hem de başkalarının canını tehlikeye soktu. Yaptığı tehlikeli şovu hem aracına koyduğu kamerada kaydeden hem de arkadaşına görüntületen maganda, sosyal medyada bu videoyu paylaştı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü, polis ekiplerinin kendisine plakadan ceza yazmaması için ise plakasını montaj yaparak gizledi.

