İstanbul trafiğinde tehlikeli görüntü

Küçükçekmece'de motosikletin arkasına tutunarak yolda tehlikeli bir şekilde seyreden patenli genç kadın, yürekleri ağızlara getirdi. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Küçükçekmece'de motosikletin arkasına tutunarak yolda tehlikeli bir şekilde seyreden patenli genç kadın, yürekleri ağızlara getirdi. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta pazar günü yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Patenli genç kadın, Sefaköy-Halkalı arasındaki ana cadde ve yollarda bir motosikletin arkasına tutunarak ilerledi. Yanından geçen araçlara da aldırış etmeyen ikili tehlikeli şekilde yolda virajlara da aynı hızla girdi. Vatandaşların uyarılarına rağmen tehlikeli yolculuğuna devam eden kadın bir süre sonra gözlerden kayboldu. Tüm bu anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

