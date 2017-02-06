İstanbul trafiğinde 'okul servisi' yoğunluğu

Türkiye'de ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler bugün ders başı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren servislerin yollara çıkmasıyla İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı.
Türkiye'de ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler bugün ders başı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren servislerin yollara çıkmasıyla İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı. 2016- 2017 Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zili bugün çaldı. Sabah saatlerinden itibaren öğrenciler okullarına gitmek üzere yola çıktı. Servislerin yola çıkmasıyla İstanbul trafiğinde artış yaşandı. Sürücüler yoğunlukta kalırken trafiğe çıkan servislerin yoğun olduğu görüldü. (Oğuzcan Yazar / İHA)
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