18.11.2017 09:44 İstanbul trafiğinde magandanın tehlikeli şovu kamerada

İstanbul D-100 Bostancı karayolunda tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı. Trafik magandasının tehlikeli şovu arkasından gelen sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul D-100 Bostancı karayolunda tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı. Trafik magandasının tehlikeli şovu arkasından gelen sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

D-100 Bostancı karayolunda seyreden sürücü hızla ilerlediği sırada sürekli şerit değiştirerek tehlikeli hareketler yaptı. Kazaya davetiye çıkaran trafik magandası kendisinin ve diğer sürücülerin hayatını hiçe sayarak şov yapmaya çalıştı. Uzun süre tehlikeli bir şekilde ilerleyen maganda daha sonra ise hızlanıp makas atarak gözden kayboldu. Sürekli şerit değiştirerek tehlikeli oyunlar oynayan sürücü, arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Başka bir sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntülerde, bir otomobilin trafikte tehlikeli hareketler yapıp şerit değiştirerek ilerlediği ve bir süre sonrada gözden kaybolduğu görülüyor.



