İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı

İstanbul'da bayram trafiği yoğunluğu başladı. Öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artmaya başladı. Özellikle İstanbul'un çıkış noktalarındaki gişelerde uzun araç kuyruğu oluştu.

Çamlıca gişeler, Mahmutbey, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasında göze çarpan noktalar.

Anadolu yakasında TEM ve D-100'deki trafik Kocaeli sınırına dayanmış durumda. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 48 olarak gösteriliyor. Akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

AVRASYA TÜNELİ VE 3. KÖPRÜ ÜCRETLİ

Öte yandan bu geceden itibaren kamunun işlettiği köprü ve otoyollar 4 gün ücretsiz olacak. Özel sektörün işlettiği Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nden geçişlerden ise ücret alınmaya devam edilecek.