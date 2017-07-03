İstanbul sahillerinde 'cankurtaran drone' iş başında

İBB, İstanbul sahillerinde denize giren vatandaşlar için drone'lu kurtarma ekibi oluşturdu. Cankurtaran drone herhangi bir tehlike anında vatandaşlar için can simidi atıyor.

İBB, İstanbul sahillerinde denize giren vatandaşlar için drone'lu kurtarma ekibi oluşturdu. Cankurtaran drone herhangi bir tehlike anında vatandaşlar için can simidi atıyor.

Deniz sezonun açılmasıyla birlikte İstanbullular gönül rahatlığıyla deniz keyfi yaşamaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri 45 günde bin 61 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da plaj hizmetleri ile İstanbulluların temiz ve güvenli ortamlarda denize girmesini sağlıyor. İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri, 47 Bin 800 m uzunluğundaki 38 plajda gelişmiş teknolojik ekipmanlarla hizmet veriyor. 2 Drone, 35 jet-ski, 7 Kurtarma Botu, 2 Amfibik Kurtarma Jeti (Kara & Deniz Aracı) 14 ATV aracı, 190 Gözetleme Kulesi ve 481 cankurtaran personeli ile hizmet veren cankurtaran ekipleri, deniz sezonun açıldığı 15 Mayıs'tan itibaren -Bayram Tatili boyunca da- yaklaşık 45 gün içinde bin 61 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Cankurtaran ekipleri 2005 yılından bu yana 41 bin 847 vatandaşın kurtarılmasını sağladı.



PLAJLAR İBB TARAFINDAN TEMİZLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve çevre şirketi İSTAÇ, 256 personel ile plajlar ve sahillerde temizlik hizmeti sunuyor. Temizlik çalışmaları, mobil temizlik ekipleri ve özel plaj temizleme makineleriyle yürütüyor. Ekipler 2013 yılından bu yana toplam 66 bin metreküp atık toplarken 2016 yılında ise plajlar 17.534 m atıktan temizlendi. Kum eleme ve tesviyesi yapan 11 adet plaj temizleme makinesinin yanı sıra yosun temizleme araçlarıyla da yosunlaşmaya karşı mücadele ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik ve cankurtaran hizmeti verdiği plajlar: Çatalca: Çilingoz, Yalıköy, Karacaköy, Ormanlı. Arnavutköy: Durusu Karaburun, Yeniköy. Eyüp: Ağaçlı. Sarıyer: Kısırkaya, Riva Merkez, Beykoz: Riva Elmasburnu, Riva MYO. Şile: Sahilköy, Doğancılı, Alacalı, Sofular, Kızılcaköy, Kumbaba, Ayazma, Ağlayankaya, Uzunkum, Akçakese, Kabakoz, Kurfalı, Ağva, Kilimli. Kadıköy: Caddebostan 1, Caddebostan 2. Bakırköy: Çiroz, Güneş. Küçükçekmece: Menekşe. Beylikdüzü: Gürpınar. Büyükçekmece: Kumburgaz, Kamiloba (Celaliye). Silivri: Selimpaşa, Silivri, Semizkum, Çanta, Gümüşyaka.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAJLARI

Her gün on binlerce İstanbulluya günübirlik tatil imkanı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi plajları hizmet vermeye başladı. İstanbullular, yaz sezonu boyunca Anadolu yakasındaki Caddebostan 1-2-3 ve Avrupa yakasındaki Güneş ve Menekşe Plajları'nda deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plajları, haftanın yedi günü sabah saat 8:30 ile akşam 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Menekşe Plajı: Küçükçekmece Gölü yanında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet verilen Menekşe Plajı, 620 metrelik sahil şeridine sahip. Olası durumlara karşı kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği Menekşe Plajı'nın 100 araçlık bir de otoparkı bulunuyor.

Güneş Plajı: 840 metre uzunluğundaki Güneş Plajı'nda iki bölüm halinde hizmet veriliyor. Florya Tren İstasyonu karşısında yer alan ve yaz aylarında İstanbullar için serin bir tatil köşesi olan Güneş Plajı'nda, plaj voleybol sahası ve 300 araçlık otopark bulunuyor. Müzik yayını yapılan ve 0-7 yaş arası çocuklar ile engelli vatandaşlar ile refakatçisi olan bir kişinin ücretsiz olarak yararlanabildiği Güneş Plajı'nda; şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kullanım bedeli yetişkinler için 20, öğrenciler içinse 10 TL.



ANADOLU YAKASI PLAJLARI

Caddebostan sahilinde toplam bin metre uzunluğunda 3 ayrı belediye plajı bulunuyor. Olası durumlara karşı zodyak kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği plajlarda gün boyunca müzik yayını yapılıyor.

450 metre uzunluğundaki Caddebostan 1 Plajı'nda 7 yaş ve üzeri için şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş ve WC alanlarının kulanım bedeli yetişkinler için 20 TL, öğrenciler içinse 10 TL. Caddebostan 1 Plajı'ndan da engelli vatandaşlar ile refakatçisi olan bir kişi yine ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

300 metre uzunluğundaki Caddebostan 2 Plajı ve 250 metre uzunluğundaki Caddebostan 3 Plajları ise ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Ücretsiz olarak hizmet verilen Menekşe ve Caddebostan2-3 Plajları'nda şezlong ve şemsiye kiralamak da mümkün. Dileyen vatandaşlar her biri için 9 TL ödeyerek bu hizmetlerden yararlanabiliyor. Bu plajlarda WC ücreti ise 1 TL.

