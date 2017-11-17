17.11.2017 16:48 İstanbul polisinden ticari taksilere denetleme

İstanbul polisi 38 ilçede ticari taksilere yönelik uygulama yapıyor. 300 polis ekibi ve bin 180 personelin katılımı ile gerçekleşen uygulamada ticari taksiler ve sürücüleri tek tek denetleniyor. İstanbul polisi 38 ilçede ticari taksilere yönelik uygulama yapıyor. 300 polis ekibi ve bin 180 personelin katılımı ile gerçekleşen uygulamada ticari taksiler ve sürücüleri tek tek denetleniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde, İstanbul genelinde Ticari taksilere yönelik yol uygulaması yapıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla yapılan uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Foto Film Şube Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. 38 ilçede, 77 noktada, 300 ekip ve bin 180 personelin katılımı ile yapılan uygulamada ticari taksiler ve sürücüleri tek tek denetleniyor.

(Murat Horoz/İHA)

