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İstanbul polisinden kapkaççılara nefes kesen baskın
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İstanbul polisinden kapkaççılara nefes kesen baskın

İstanbul'da Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde çalıntı motosikletlerle vatandaşların çantalarını kapkaç yapan çete, nefes kesen bir baskınla çökertildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak için emniyete götürülürken, baskın anı kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde çalıntı motosikletlerle vatandaşların çantalarını kapkaç yapan çete, nefes kesen bir baskınla çökertildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak için emniyete götürülürken, baskın anı kameralara saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da başta Şişli ve Beyoğlu ilçeleri olmak üzere çalıntı motosikletle özellikle turistlerin çantalarını kapkaç yapan çetenin Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde olduğunu tespit eden polis, şüphelileri bir süre takip etti. Polisin kendilerini takip ettiğini fark eden kapkaççılar kaçmaya başladı. Şüpheliler kısa bir süre sonra Yeni Bostan Sokak üzerinde kaza yaptı. Kazanın ardından yere düşen şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

KAPKAÇÇI ÇETESİNE NEFES KESEN BASKIN
Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından polis, alınan bilgi doğrultusunda çete üyelerinin İstiklal Mahallesi İbn-i Sina Sokak üzerindeki boş bir binada olduğunu belirledi. Bunun üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri binaya baskın düzenlendi. Yapılan baskında, iki farklı binadaki 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından çevrede arama yapan polis, sabah saatlerinde Harbiye'de bir turistin kapkaç yapılan çantasını ele geçirdi. Çetenin kapkaç yaparken kullandığı montlara da yine polis tarafından el koyuldu. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

KAPKAÇÇININ SEVGİLİSİ SOKAK ORTASINDA AĞLADI
Polisin binada aramalarını tamamlamasının ardından çalınan motosikletinin ele geçirildiğini haber alan sahibi olay yerine geldi. Duruma sevinen Muhammet Muhsin Bozkurt, işlemlerin tamamlanması için emniyete gitti. Şüphelilerle birlikte baskın yerinden ayrılan polis, tekrardan olay yerine döndü. Polis burada bir süre çalışma yaptığı esnada genç bir kız, polis aracına doğru koştu. Sevgilisinin gözaltına alındığını gören genç kız, sokak ortasında sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı. Yakınları tarafından sakinleştirilen genç kız ardından sokaktan uzaklaştırıldı.

ÇETE SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Gözaltına alınan şüpheliler, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda kimliklerinin B.U., E.D. ve B.T. olduğu belirlendi. Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen şüphelilerin, emniyette kapkaç suçundan 15 adet kaydı olduğu öğrenildi.
(Doğan Can Cesur/İHA)

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