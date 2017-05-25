İstanbul polisinden 25 ilçede ticari taksilere dev uygulama

İstanbul'da 300 polisin katıldığı 50 ayrı noktada ticari taksilere yönelik yol uygulaması yapıldı. Dev uygulamada durdurulan taksiler ve yolcuları GBT'sini sorgulanırken, polis 'İra' isimli K-9 köpeğiyle araçları didik didik aradı.

İstanbul'da 300 polisin katıldığı 50 ayrı noktada ticari taksilere yönelik yol uygulaması yapıldı. Dev uygulamada durdurulan taksiler ve yolcuları GBT'sini sorgulanırken, polis "İra" isimli K-9 köpeğiyle araçları didik didik aradı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 ilçede 50 ayrı noktada sadece ticari taksicilere yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen uygulamaya Özel Hareket Polisleri, narkotimleri, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 300 polis destek verdi. Uygulama kapsamında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Balo Sokak girişindeki uygulama noktasında ticari taksiler durduruldu. Taksi şoförleri ve içerisindeki yolcular, polis ekipleri tarafından üst araması yapılarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.



TAKSİLER K-9 KÖPEKLERİ İLE DİDİK DİDİK ARANDI

Şoförlerin ve yolcuların GBT sorguları gerçekleştirilirken, polis "İra" isimli K-9 köpeğiyle araçları didik didik aradı. Uygulamaya takılan bir taksinin yolcusu, "Uygulamadan memnunuz, devamlı böyle şeyler olmalı. Asayiş için bu gerekli" dedi. Başka bir yolcu ise "Uygulamanın yapılmasından memnunuz" ifadelerini kullandı.

Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, polis ekipleri uygulamaları ve aramaları devam ettireceği öğrenildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)