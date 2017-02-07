Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'İstanbul özelinde 7.2'lik üzerinde deprem sürpriz olmaz'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'İstanbul özelinde 7.2'lik üzerinde deprem sürpriz olmaz'

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 'Marmara Denizi'nde, İstanbul özelinde etkileyecek 7'nin üzerinde 7.2'lik bir deprem olması hiç sürpriz olmaz' dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Marmara Denizi'nde, İstanbul özelinde etkileyecek 7'nin üzerinde 7.2'lik bir deprem olması hiç sürpriz olmaz" dedi.
Çanakkale'de art arda meydana gelen depremler vatandaşa korku dolu anlar yaşatırken yapıların sağlam ve dayanıklı olup olmadığı, olası bir depreme karşı vatandaşların nasıl davranması gerektiğine dair birçok soruyu da beraberinde getirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda bir şehir depreme nasıl hazırlanmalı, olası bir depremde doğal afet sonrası yönetim ve vatandaşların davranışları temelinde birçok konu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Özener, Çanakkale'de meydana gelen depremleri de değerlendirirken, depremlerin Ege Bölgesi için sürpriz olmadığını belirtti.

"ÇANAKKALE İÇİN SÜRPRİZ OLMAYAN DEPREMLER"
Çanakkale'de art arda gerçekleşen depremlerle ilgili konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Çanakkale'deki depremler aslında beklediğimiz, Çanakkale için sürpriz olmayan depremler dolayısıyla 5- 5,5 depremler o bölge için doğal depremler, bu da onlardan bir tanesi Çanakkale üzerinde anormal bir durum yok" ifadelerini kaydetti.

"KANDİLLİ OLARAK DEPREMLERİN LOKASYONUNU VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ VERİYORUZ"
"Depremlerin Çanakkale Bölgesi için büyük bir depremin habercisi olabileceği" ile ilgili bir soruya cevap veren Prof. Dr. Haluk Özener, "Öyle bir şey maalesef söyleyemiyoruz, keşke söyleyebilsek. O büyüklükteki bir deprem Çanakkale, Ege Bölgesi için sürpriz değil, ne olmayacak ne de yüzde yüz olacak diyemiyoruz. Keşke onu söyleyebilsek de depreme çok daha hazırlıklı olabilsek. Her depremi kendi özelinde değerlendirmek de daha fayda olduğunu düşünüyorum. Kandilli olarak kendi kurmuş olduğumuz networklerde depremlerin lokasyonunu ve büyüklüğünü veriyoruz böyle değerlendirmekte fayda var" dedi.

"İSTANBUL ÖZELİNDE 7'NİN ÜZERİNDE 7.2'LİK BİR DEPREM OLMASI HİÇ SÜRPRİZ OLMAZ"
Son dönemlerde gerçekleşen depremlerin büyük bir deprem olasılığıyla ilgisiyle konuşan Prof. Dr. Özener, "Normal koşullarda çok bir bağlantısı olduğunu söyleyemiyoruz bilimsel olarak ama yok da diyemiyoruz. Çanakkale'de deprem olsun olmasın İzmir'de deprem olsun olmasın Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olsun olmasın bunlardan bağımsız olarak konuşursak şu anda Marmara Denizi'nde İstanbul özelinde etkileyecek 7'nin üzerinde 7.2'lik bir deprem olması hiç sürpriz olmaz. Burada öyle bir enerji birikmiş durumda dolayısıyla onunla bağlantılı ya da bağlantısız demeyelim. Deprem olacak her türlü şeye hazırız, her türlü veri var. Bilim insanları çok hazır, insanlar artık bina alırken, yatırım yaparken depremi de düşünüyorlar. Bu bir doğal afettir doğal afetin önüne geçemiyoruz ancak yapabileceğimiz deprem zararlarını azaltmak" diye konuştu.

"BUGÜN İSTANBUL'DA 7.2 YA DA 7.5'LÜK DEPREM OLSA YIKIMLARI ARASINDA FARK OLACAK"
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın İzmir'de deprem olacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Prof. Dr. Haluk Özener, "Ahmet hocamızın hangi verileri baz alarak söylediğinin bilmiyorum. Vatandaş olarak yapılarımızı güçlendirmeliyiz veya zeminin özelliklerini bilerek mühendislik hizmetlerinden yeterince yararlanmamız gerekiyor. Bu gün İstanbul'da 7.2 ya da 7.5'luk deprem olsa yıkımları arasında fark olacak ama bazen şöyle tartışmalar oluyor tek parça kırılacak iki parça kırılacak bilimsel olarak, enerji olarak çok büyük fark var ama hazırlık açısından çok büyük fark olduğunu düşünmüyorum. Bugün deprem olacak gibi hazırlıklarımızı yapmalıyız. Dua edelim İstanbul'u bekleyen deprem biraz daha gecikir karar vericilerimiz biraz daha hızlanır ve depreme daha hazır bir İstanbula kavuşuruz. Çanakkale'yi deprem fırtınası olarak tanımlamak ne kadar doğru bilmiyorum ama olan depremlerin artçısının bir hafta on gün kadar ya da on beş gün kadar sürmesi sürpriz olmaz" şeklinde konuştu.
(Hasibe Karadağ - Mehmet Başa / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Snowden'nin avukatı: ABD'den iade talebi gelmedi
8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Minibüsçüler arasında kavga: 4 yaralı
'Rusya, katliamdan kurtardı'
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Elysee'de
'Bundan daha büyük depremlerin olasılığı çok çok düşük'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Öğretmenler dikkat! 6 yıl 20 branşta kadro yok işte liste!
Öğretmenler dikkat! 6 yıl 20 branşta kadro yok işte liste!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Snowden'nin avukatı: ABD'den iade talebi gelmedi
Snowden'nin avukatı: ABD'den iade talebi gelmedi
8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Minibüsçüler arasında kavga: 4 yaralı
Minibüsçüler arasında kavga: 4 yaralı
'Rusya, katliamdan kurtardı'
'Rusya, katliamdan kurtardı'
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Elysee'de
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Elysee'de
'Bundan daha büyük depremlerin olasılığı çok çok düşük'
'Bundan daha büyük depremlerin olasılığı çok çok düşük'
Günün özeti
Günün özeti
Dilek Öcalan gözaltına alındı
Dilek Öcalan gözaltına alındı
İntihar saldırısında ölü sayısı 19 oldu
İntihar saldırısında ölü sayısı 19 oldu
Azerbaycanlılar evlerine dönüyor
Azerbaycanlılar evlerine dönüyor
O cani tutuklandı
O cani tutuklandı
Erdoğan, Etiyopyalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı
Erdoğan, Etiyopyalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English