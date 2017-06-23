Bayrampaşa'daki İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu başladı. Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyenler biletleri günler öncesinden tüketirken, otobüs firmaları yoğun talebi karşılayabilmek için ek seferler koydu.

Bayrampaşa'daki İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu başladı. Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyenler biletleri günler öncesinden tüketirken, otobüs firmaları yoğun talebi karşılayabilmek için ek seferler koydu.

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullar yollara düştü. Karayoluyla şehir dışına çıkan vatandaşlar Bayrampaşa'daki İstanbul Otogarı'na akın etti. Günler öncesinden biletlerin tükendiği otogarda otobüslerini bekleyen İstanbullular yoğunluğa neden oldu. Kimi vatandaşlar günler öncesinden biletlerini alırken, bilet almakta geç kalan vatandaşlar için ise otobüs firmaları ek seferler koydu.

Bir otobüs firması yetkilisi, yoğun talebin ek seferlerle karşılandığını belirterek, "Şuan gelişler boş, gidişler dolu. İlave seferlerimiz var, onlarla telafi etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayram yoğunluğunun akşam saatlerinde artacağını ifade eden bir başka görevli ise, "Vatandaş biletini aldı, akşam saatini bekliyoruz. İlave seferler koyduk. Tatil kısa olduğu için biraz sıkıntı" dedi.

(Mehmet Altunışık/İHA)