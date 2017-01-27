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İstanbul Metrosu'nda 'Mannequin Challenge'
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İstanbul Metrosu'nda 'Mannequin Challenge'

Dünyada hızla yayılan Mannequin Challenge (donup kalma) çılgınlığına İstanbul Metrosu çalışanları ve yolcular da dahil oldu. Sarı çizgiye dikkat çekmek için çekilen video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Dünyada hızla yayılan Mannequin Challenge (donup kalma) çılgınlığına İstanbul Metrosu çalışanları ve yolcular da dahil oldu. Sarı çizgiye dikkat çekmek için çekilen video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
Dünyada çok sayıda ünlü kişinin yaptığı Mannequin Challenge akımına metro çalışanları ve yolcular da katıldı. İstanbul Metrosu'nun Twitter hesabından paylaşılan video yoğun ilgi gördü. Videoda güvenlik görevlileri, çalışanlar ve yolcular durarak Mannequin Challenge yaptı. Sarı çizgiye dikkat çekmek için yapılan klibin sonunda ise, "Lütfen sarı çizgiyi geçmeyiniz. Hayat durur metro durmaz" yazısı yer aldı.
(Alper Korkmaz/İHA)


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