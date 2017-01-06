06.01.2017 09:24 İstanbul merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27'si emniyet personeli olmak üzere 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27'si emniyet personeli olmak üzere 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'daki polis okullarında "abilik" yapan 70 kişi tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında aramaların devam ettiği ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

