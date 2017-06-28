İstanbul kavrulacak

İstanbul'da sıcak hava etkisini arttıracak ve perşembe günü mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
İstanbul'da sıcak hava etkisini arttıracak ve perşembe günü mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde ve İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürecek. İstanbul'da kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için farklı yöntemlere başvururken, Perşembe günü sıcaklıkların daha da artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Uzmanlar ise vatandaşlara sıcaktan korunmaları konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul'da sıcaklık değerinin Perşembe ve Cuma günü 35 dereceyi bulması bekleniyor.
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