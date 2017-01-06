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İstanbul kar yağışı fena başladı 20 santimetre kar olabilir!
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İstanbul kar yağışı fena başladı 20 santimetre kar olabilir!

İSTANBUL kar yağışı bugün akşam saatlerinde başladı. İstanbul hava durumu en son tahminlere göre ekstrem soğuk olacak, kar 20 santim birikecek.

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Yoğun yağış bekleniyor. Kar yağışının 20 cm kar örtüsü bırakacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışının etkili olacağı şehirler arasında Balıkesir, Bursa ve Çanakkale de bulunuyor. Meteorolojinin ardından Bakan Veysel Eroğlu'ndan da buzlanma, don, çatı çökmelerine karşın uyarılar geldi. Eroğlu, ocak ayında havaların soğuk olacağını söyledi. Ankara için de kar uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin ardından Bakan Veysel Eroğlu'ndan da kar uyarısı geldi. Bakan Eroğlu, ocak ayının soğuk geçeceğini, bu akşamdan itibaren başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili kar yağışı beklendiğini aktardı. Meteroloji ise yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk hava beklendiğini belirterek 'buzlanma' ve 'don'a karşı vatandaşları uyardı.

Meteorolojiden İstanbul'a kar uyarısı... Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağmur saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline dönecek. Yağışın saat 20.00'ye kadar İstanbul geneline yayılması yoğun olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği tahmin ediliyor. Karın 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor.
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