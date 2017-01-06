İstanbul iptal edilen uçak seferleri listesi uzuyor (06.01.2017)

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok sayıda uçuşun iptal edilmesine neden oldu.

Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda yarın yapacağı 257 seferini iptal ederken, Pegasus Hava Yolları bugün ve yarın 112 seferini iptal etti.

Atlasglobal ise bugün, yarın ve yarından sonra 20 seferini, Onur Air ise 6 seferini iptal etti. Böylelikle bugün toplam 395 sefer iptal edilmiş oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle dün bir açıklama yaparak Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin haftasonu yüzde 30 oranında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yüzde 15 oranında uçuşların azaltıldığını bildirmişti.

İptal edilen uçak seferleri listesine havayolu şirketlerinin internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.