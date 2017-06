İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan taburcu oldu

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, bu sabah taburcu oldu.

Yaklaşık on gün önce check-up yaptırmak üzere Şişli'deki özel bir hastaneye giden İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın yapılan müdahale sonrası kalp spazmı geçirdiği tespit edilmişti. On gün önce Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çavlan Çiftçi tarafından kalp ameliyat edilen ve yoğun bakımda tedavi gören Dr. Çalışkan'ın, bu sabah hastaneden taburcu edilmesine karar verildi. Taburcu olduğu sırada Çalışkan'a hastane çıkışında eşi Müberra Aksoy Çalışkan, oğulları Muhammed Mustafa ile Mehmet Kürşat Çalışkan, doktoru Prof.Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Emniyetinden üst düzey sıralı müdürler eşlik etti.

Hastaneden çocukları ve eşi ile birlikte çıkan Dr. Çalışkan, burada gazetecilerin soruları ile karşılaştı. İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan şunları kaydetti: "Üç, dört yıldır tatil yapmıyordum. 15 gün dinlenmem gerekiyor, bir 10- 15 gün dinleneceğim. Temmuz'un başında inşallah görevimizin başında olacağız. Şu an sağlık durumum çok iyi, bomba gibiyim."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Çalışkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aktaran doktoru İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Çalışkan'ın sağlığının iyi olduğunu kaydederek, "Müdürümüzün şu an sağlık durumu çok iyi. Kendisine 1 hafta önce koroner by-pass operasyonu yaptık. Bayram ertesi istediği zaman göreve başlayabilecek sağlık durumuna sahip. Hepimize geçmiş olsun. Yaklaşık olarak 10 gün hastanemizde misafir ettik, bayram ertesi istediği zaman göreve başlayabilir" şeklinde konuştu.

On gün önce check-up yaptırmak üzere Şişli'deki özel bir hastaneye giden İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Çalışkan'ı tedavi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etmiş, 18 Haziran'da gerçekleşen ziyarette, Çalışkan'ın sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi almıştı. Çalışkan'ı dün de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan hastanede ziyaret etmişti.

(Sadık Kahraman/İHA)