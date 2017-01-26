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İstanbul için korkutan 'deprem' uyarısı! Bakan tarih verdi
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İstanbul için korkutan 'deprem' uyarısı! Bakan tarih verdi

İstanbul'da Kartal'dan başlayarak Beykoz'a doğru, Sarıyer'den başlayarak Avcılar'a ve Büyükçekmece'ye doğru deprem riskinin yüksek olduğunu kaydeden Bakan Mehmet Özhaseki, '7 milyon bina yenilenmeli' dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Habertürk TV'de Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. Deprem ile ilgili olarak çarpıcı mesajlar veren Özhaseki, şunları söyledi:

"Türkiye topraklarının yüzde 42'si deprem riski altındadır. 1999 sonrası yapılan binaların biraz sağlam olduğunu kabul ediyoruz. 1999'da yönetmelik değişikliği var. Yeni binalar biraz sağlam. 5 milyon civarında. 1999 öncesi 15 milyon stok var. Bunların en az yarısı riskli. Yani 6-7 miyon binanın yenilenmesi, sağlam hale gelmesi gerekli. Özellikle en büyük risk İstanbul'da. 4 Fay kırığı var. Dördününde zamanı dolmuş. Fay kırıklarının hepsi her an patlayabilir. Bilim adamlarının görüşü şu 2030'a kadar İstanbul'da büyük ihtimalle deprem olur. 2050 diyenler azınlıkta. Büyük çoğunluğu 2030'u işaret ediyor. Deprem kesin. 7 ile 7.5 arasında şiddeti olacak"

NERELER ÇOK RİSKLİ?

"Deniz kenarları. Kartal'dan başlayarak Beykoz'a doğru, Sarıyer'den başlayarak Avcılar'a ve Büyükçekmece'ye doğru, özellikle birkaç katın üzerinde olanlar riskli gözüküyor. 1999'dan önce yapılanlar. Bunun için çok hızlı olarak kentsel dönüşümün uygulanması lazım. Bunu yapacak olanlar belediyeler. Projelerini getiren belediyelere yardımlarımız oluyor. Bazı belediye başkanı arkadaşlarımız hiç aldırış etmiyor. Vatandaşlarımızın üzerine düşen görev; binalarının ölçümünü yaptırmak. Belediye başkanı arkadaşlar vatandaşlarımızı zorlasınlar. Projeleri bize getirsinler."

"REJİM DEĞİL SİSTEM DEĞİŞİYOR"

Anayasa değişikliği ile sistemin değişeceğini kaydeden Özhaseki, "Mesele bir rejim meselesi değil, bunu herkes biliyor. İlk dört madedeye dokunulmuyor" dedi.

Yönetimde iki başlılıktan kurtulmak gerektiğini kaydeden Özhaseki, "Zamanında Kenan Evren kendisini cumhurbaşkanı seçerken bir sürü yetki almış, sorumsuz hale gelmiş" dedi.

Geçmişte Turgut Özal'ın, Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlığı dönemlerinde kendi partilerinin başına geçmiş kişilerle de sorun yaşadığını anlatan Özhaseki, ortalama 1 buçuk yılda bir hükümetin değiştiğini başkanlık sistemi ile yönetilen ABD'nin 45'inci başkanının seçildiğini anımsattı.

"ERDOĞAN DİKTATÖR OLMAK İSTESEYDİ..."

Öngörülen sistemle diktatörlüğe gidileceği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Bakan Özhaseki, "Recep Tayyip Erdoğan diktatör olmak istese şu anki durumunu bozmaz. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bu partinin doğal lideri. İstediklerini yapmak konusunda yol gösterebiliyor mu, gösterebiliyor. Yargılanma ihtimali var mı, yok. Bir tek vatana ihanet suçundan, o da zaten işlemeyeceğine göre... Yaptığı hiçbir icraattan sorumlu değil. Yeni sistemde attığı her imzadan sorumlu olacak. Yani karşısına yüzlerce dava çıkabilecek. Hiçbir şeyden hesap vermeyeceği bir pozisyondan çıkıyor ve hesap verebileceği bir sisteme geçiyor. Bu diktatörlük mü oluyor" diye konuştu.

"MHP İLE HÜKÜMET SENARYOSU KONUŞULMADI"

MHP ile "milli mutabakat hükümeti" kurulacağı iddialarının sorulması üzerine de "Şu ana kadar katıldığım hiçbir resmi - gayri resmi toplantıda böyle bir şey duymadım. Onun dışında özel sohbetlerde böyle bir senaryo duymadım. Ankara'da böyle bir senaryo bir yerlerden üfürülüyor sonra ciddi ciddi konuşuluyor. Şu ana kadar benim bildiğim öyle bir senaryo konuşulmadı" yanıtını verdi.


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