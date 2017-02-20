İstanbul hızlı tren hattına kavuşacağı günü bekliyor

İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattının entegrasyonu için kapatılan Halkalı-Sirkeci arası banliyö tren hattındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.

İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattının entegrasyonu için kapatılan Halkalı-Sirkeci arası banliyö tren hattındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.

Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul Halkalı'dan Ankara'ya seyahat etme olanağı sağlayacak proje kapsamında kapatılan Halkalı- Sirkeci arası hizmet veren banliyö tren hattındaki çalışmalar havadan görüntülendi. İstanbul Ankara arasında hizmet veren yüksek hızlı trene entegrasyonu yapılacak olan Halkalı Sirkeci banliyö tren hattı için çalışmalar devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde Marmaray'dan sonra devam edecek olan yolun güzergahı net bir şekilde belli oluyor. Tren yolu üzerinde yapılan çalışmalarda gelinen son nokta havadan çekilen görüntülerde ortaya çıktı. Kimi vatandaşlar projenin bitmesini dört gözle beklerken kimileri de projenin çok geciktiğini ifade ettiler.



"2018 SONUNDA BU İŞ TAMAMLANIYOR"

İstanbul Ankara arası yüksek hızlı tren hattının Pendik'e kadar hizmette olduğunu vurgulayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Pendik'ten Ayrılıkçeşme'ye kadar olan kısmı ve Kazlıçeşme'den Halkalı'ya olan kısmının her iki tarafında da inşaat çalışmaları hızlandı. 2018 sonunda bu iş tamamlanıyor. Halkalı'dan Kapıkule'ye yani Avrupa'ya giden YHT'yi de bu yıl içinde ihale edeceğiz" diyerek açıklamalarda bulunmuştu.



"BENİM YOLUM YAKLAŞIK 2 SAAT KISALACAK"

Marmaray'ı her gün kullandığını belirten Yakup Adıgüzel, "Halkalı'da ikamet ediyorum, Marmaray'a otobüs ile geliyorum. Gezmek için sürekli Anadolu yakasına geçiyorum ama okulum Halkalı da olduğu için sıkıntı oluyor. Ben Eskişehir'de oturuyorum, hızlı tren halkalıya gelirse ben direk halkalıdan binip Eskişehir'e gideceğim. Eskişehir'e gitmek için esenlere otogara gidiyorum çok trafik oluyor çok zorlanıyoruz. Hızlı trenle benim yolum yaklaşık 2 saat kısalacak" diye konuştu.



"SÜREKLİ AKTARMA İLE GELİYORUM, BIKIYORUM BİR SÜRE SONRA"

Aktarama yaparak uzun bir süre de Marmaray'a geldiğini ifade eden Ceyda Uçan, "Halkalı'ya kadar uzatılmasını dört gözle bekliyorum, çünkü okulum Halkalı ilçesinde. Sürekli aktarma ile geliyorum bıkıyorum bir süre sonra çok yorucu oluyor. Halkalıya kadar uzatılacağını duyunca çok şaşırdım, ben daha ne isterim diye düşündüm. Evime de aşırı yakın olacak çok büyük fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.



"İNŞAATIN BU KADAR SÜRMESİ BAKIRKÖY'Ü BİTİRDİ"

Projenin uzun bir zaman devam ettiğinin altını çizen Hülya Aktı, "Bize göre hizmette girmesi gecikmiş bir proje diyebiliriz. Kazlıçeşme'ye geldiği zaman orada kalmayıp Bakırköy'e kadar gelmesi gerekiyordu. İnşaatın bu kadar sürmesi Bakırköy'ü bitirdi" diye ifade etti.



"İNSANLAR NASIL İŞE GİDECEKLERİNİN KARMAŞASI İÇERİSİNDELER"

Nüfusun çok kalabalık olan bir ilçenin tren hattının yapılmasının gecikmiş olduğunu vurgulayan Tayfun Mandabaş, "İnsanlar nasıl işe gideceklerinin karmaşası içerisindeler. Yetkili kişilerin buradaki inşaat ile ilgilendiklerini düşünmüyorum. Uzun senelerdir buranın inşaatı devam ediyor, şimdi de ufak tefek hareketler ile oyalanıldığını düşünüyorum" dedi.

Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme- Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul Ankara arası Yüksek hızlı tren projesine entegrasyon için kapatılmıştı. Marmaray'ın yapılması ile Ankara'dan İstanbul Pendik'e kadar gelen tren yolu Marmaray entegrasyonu sayesinde Halkalıya kadar uzatılması hedefleniyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)