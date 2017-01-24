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İstanbul hava durumu yarın sert geliyor!
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İstanbul hava durumu yarın sert geliyor!

İSTANBUL hava durumu kar geliyor AKOM uyarı üstüne uyarı verdi. İstanbul'da 3 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı yarın başlayacak. Hava durumu İstanbul tahmini mgm.gov.tr'de

İSTANBUL hava durumu kar geliyor yarına aman dikkat! İstanbul'da 3 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı yarın başlıyor.

AKOM İstanbul için uyarı üstüne uyarı verdi. Yarın kar yağışı İstanbul'da saatlik tahminlere göre 18.00'de karla karışık başlayacak. Yarından itibaren sıcaklıklar İstanbul başta olmak üzere 8 ila 10 derece birden düşecek.

ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜLECEK

İstanbul'da da perşembe günü kar yağışının başlayacağı belirtildi. İstanbul başta olmak üzere yurdumuz bugün Orta Akdeniz, çarşamba günü ise Balkanlar üzerinden gelmekte olan (Sibirya kökenli) soğuk ve yağışlı havanın etkisiz altına girecek. Hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece birden azalacağı ve ocak ayı sonuna kadar da mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU YARIN 18.00'E DİKKAT!

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İSTANBUL hava durumu için yeni uyarı mgm.gov.tr sitesinde duyuruldu. İstanbul'da kar yağışı yarın başlıyor pazar gününe kadar etkili olacak.

İstanbul için saatlik tahmin

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YURDUN GENELİNDE KAR YAĞIŞI TEKRAR GELİYOR

AKOM'dan yapılan açıklama, "Yurdumuzun Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da perşembe kar başlayacak" denildi. Ayrıca, "Kar yağışının yoğun olduğu günlerde toplu ulaşım araçlarını kullanın" uyarısı yapıldı.

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İstanbul ve Ankara'da bu hafta kar yağışı bekleniyor. Meteorolojinin ardından AKOM'dan da İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. AKOM yarın 13.00'ten itibaren 7 bin personel ve bin 347 araçla alarm durumunda olacak. Vatandaşların İstanbul'da karın yoğun olduğu günlerde toplu ulaşım araçlarını kullanmaları istendi. İstanbul'da yarın karla karışık yağmur, perşembe günü kar yağışı bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

Yarın batı bölgelerimizin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, iç kesimlerinde yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde olacağı bekleniyor.

25 Ocak 2017 Çarşamba günü balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava ile birlikte yağışların yurt geneline yayılacağı; Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Akdeniz ile Iğdır dışında yağış meydana geleceği, yağışların Kıyı Ege ile Marmara'nın güneybatısında kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla Marmara bölgesinde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

26 Ocak Perşembe, 27 Ocak Cuma ve 28 Ocak Cumartesi günleri soğuk ve yağışlı sistemin Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların Akdeniz kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur diğer yerlerde kar şeklinde olacağı bekleniyor.

KAR KALINLIĞI 10-20 CM CİVARINDA OLACAK

İstanbul'da Çarşamba sabaha karşı yağmur şeklinde başlayacak yağışın öğleden sonra kentin batısında Silivri-Çatalca hattında akşam saatlerinden sonra ise il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına geçeceği ve Cumartesi günü akşamına kadar aralıklarla etkili olacağı ve yerde 10-20 cm civarında örtü ve yükseklik yapabileceği tahmin ediliyor.

Ankara'da kar yağışının Çarşamba günü sabah saatleri ile akşam saatlerinde meydana geleceği ve Perşembe akşamına kadar devam edeceği Cuma günü etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ YURDU TERKEDİYOR

Soğuk ve yağışlı sistemin 29 Ocak Pazar günü doğu bölgelerimizde etkili olmaya devam ettikten sonra yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.

Halen mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının Çarşamba günü Marmara Bölgesinde ve önümüzdeki hafta başına kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde meteorolojik açıdan kuvvetli hava olaylarının yaşanacağı (Kuvvetli sağanak yağış, yoğun kar yağışları, ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli buzlanma, don vb) beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel günlük rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.


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