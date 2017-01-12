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İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
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İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?

İstanbul'da günlerdir etkisini gösteren kar yağışının ardından Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi.

İstanbul'da günlerdir etkisini gösteren kar yağışının ardından Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. İstanbul'da bu gece beklenen yağmurun, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Edirne Valiliği, il genelinde okulların yarın için 1 gün daha tatil edildiğini açıkladı. Valilik ayrıca sabaha kadar 'ciddi kar' yağışı beklendiği uyarısı yaptı.

İstanbul'da bu gece beklenen yağmurun, yarın Sabah karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde ise kara dönüşeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu gece yağmur beklendiği belirtildi. Yağmurun, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüşeceği, ardından tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği ifade edildi.

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin güneyindeki Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik'te mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünün artabileceğine, kar erimeleri olabileceğine işaret edilen açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.

METRO VE METROBÜS SEFERLERİ NORMALE DÖNÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu akşam itibariyle metro ve metrobüs seferlerinin normale döneceğini açıkladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle seferler sabaha kadar yapılıyordu.

EDİRNE'DE OKULLAR YARIN DA TATİL

Edirne'de son 1 haftadır aralıkla süren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 27 santime ulaştı. Edirne Valiliği, il genelinde okulların yarın için 1 gün daha tatil edildiğini açıkladı. Valilik ayrıca sabaha kadar 'ciddi kar' yağışı beklendiği uyarısı yaptı.

Edirne Valiliği, meteorolojik raporlara göre kentte yarın sabah saatlerine kadar devam edecek kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 20 santim daha yükseleceğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının Edirne, Kırklareli ve zamanla Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, yerde mevcut kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 santim ve üzerinde yeni bir kar beklendiği, kar yağışının etkisini Perşembe sabah saatlerinden itibaren kaybedeceği tahmin edildiği bildirilmiştir. Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı başta çatılarda biriken kar ve buz yüklü olmak üzere, buzlanma, don olayları ve ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.

RAPOR ÜZERİNE OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ

Edirne Valiliği gelen hava tahmin raporunu da gözönüne alarak, geçen cuma gününden itibaren eğitime ara verilen okulları yarın için de tatil etti. Valilik açıklamasında, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında valilik kararı ile 12.01.2017 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 12/01/2017 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

ETKİLİ KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Edirne'de öğle saatlerin itibaren etkisini arttıran kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Trafikte aksamalar meydana gelirken, Edirne Belediyesi ve karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle kent merkezine bağlı 13 köyün, İpsala İlçesi'nde 13, Meriç İlçesi'nde 8, Uzunköprü İlçesi'nde 20, Enez İlçesi'nde 9 ve Havsa İlçesi'nde ise 6 köy olmak üzere 74 köye ulaşım sağlanamıyor.

1963 YILINDA REKOR 50 SANTİM

Meteoroloji verilerine göre Edirne'de en yüksek kar kalınlığı 1963 yılında 50 santim olarak ölçüldü. Şu anda 27 santime ulaşan kar kalınlığının yarın sabaha kadar devam etmesi halinde 20 santim daha yükseleceği, dolayısıyla yeni bir rekora ulaşılabileceği kaydedildi.

ERİYEN KARLARA DİKKAT!

İstanbul'da bu gece yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışın; yarın (12.01.2017 Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kar şekline dönmesi, ardından yağışın tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.
İstanbul ve Marmara bölgesinin güneyindeki illerde (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmurun meydana gelmesi beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünü arttıracağı ve kar erimelerine sebep olacağından, vatandaşların ve ilgililerin meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

EGE'DE FIRTINA

Rüzgarın; Ege Denizi'de yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; 12.01.2017 (Perşembe) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

THY'DEN 113 İPTAL

Son bir haftada onlarca iç ve dış hat seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle dün de iç ve dış hatta 113 tarifeli seferini daha iptal ettiğini duyurdu. Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu “www.thy.com” adresinden veya “444 0 849” numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.
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