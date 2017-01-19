İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!

İstanbul'da yarın geceden itibaren soğuk hava etkili olacak. Yüksek yerlerde kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu ise güneş yüzünü gösteriyor. Meteoroloji'nin sitesinde ise haftaya çarşamba ve perşembe günü kar yağışı görüleceği ve sıcaklıkların düşeceği bildirildi.

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli ise yarın İstanbul'da karla karışık yağmur görüleceğini açıkladı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Kars, Ardahan, Iğdır, Bolu, Düzce, Sivas, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Tokat, Amasya, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor." denildi.

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli'den hava durumu tahminleri:

'Bugünden itibaren Marmara üzerinden giriş yapacak çok kuvvetli olmayan bir soğuk hava sistemi var. Soğuk hava sistemi Trakya'da kar yağışlarına neden oluyor. Trakya'da kar yağışının yarın öğleden sonrasına kadar sürmesi bekleniyor. Yağışlar İstanbul ve çevresinde yarın öğleden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmura dönebilir. Akşam saatlerinden itibaren yağışların kesilmesi bekleniyor.

25'İNDEN SONRA YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Hafta sonu yağışların büyük kısmı etkisini yitirecek fakat sıcaklıkların artışı Pazartesi gününden itibaren olacak. Yani hafta sonu yağış yok ama hava soğuk. Uzmanlar bir sonraki soğuk hava dalgasının ayın 25'inden itibaren gelme ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor. 3-4 günlük bir sistem olacağı öngörülen soğuk hava dalgası ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak.'

ANKARA HAVA DURUMU

BOLU HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Az bulutlu ve açık 17

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 10

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli -1

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11