İstanbul hava durumu kar geldi bu saate dikkat!

İSTANBUL hava durumu kar yağışı başladı meteoroloji kritik saati duyurdu. İstanbul için günlerdir verilen son hava durumu tahmini tuttu. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının aralıklarla etkisini arttırması bekleniyor. Peki İstanbul'da kar yağışı etkisini arttıracak mı, kaç gün sürecek?

Bursa, Eskişehir, Konya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Kayseri, Ankara hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL HAVA DURUMU KAR GELDİ

İstanbul hava durumu 5 günlük tahmin tuttu. Kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Peki kar şiddetini arttıracak mı, kaç gün sürecek?

İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini

İstanbul için saatlik tahmin

SOĞUK HAVALAR TEKRAR GELDİ

Ülkemiz Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının hafif yağmurlu, Marmara'nın kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BUGÜN BU İLLER KAR YAĞIŞLI

Pazar günü Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun kar yağışlı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmeye devam etmesi bekleniyor.

13.02.2017 Pazartesi günü; Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu' nun doğusunun kar yağışlı, Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar ve Pazartesi günleri İstanbul'da kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte aralıklı olarak hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği, ancak bu yağışların hayatı olumsuz yönde etkileyecek bir kar örtüsü yapması beklenmiyor.

Bu hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle, hissedilir derecede azalarak hafta sonu ve önümüzdeki hafta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.