Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İstanbul hava durumu kar geldi bu saate dikkat!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İstanbul hava durumu kar geldi bu saate dikkat!

İSTANBUL hava durumu kar geldi meteoroloji kritik saati duyurdu. İstanbul için beklenen kar sabah saatlerinde başladı. Gün içinde aralıklarla kar yağışı devam edecek. Peki etkisini arttıracak mı?

İSTANBUL hava durumu kar yağışı başladı meteoroloji kritik saati duyurdu. İstanbul için günlerdir verilen son hava durumu tahmini tuttu. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının aralıklarla etkisini arttırması bekleniyor. Peki İstanbul'da kar yağışı etkisini arttıracak mı, kaç gün sürecek?

Bursa, Eskişehir, Konya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Kayseri, Ankara hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL HAVA DURUMU KAR GELDİ

İstanbul hava durumu 5 günlük tahmin tuttu. Kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Peki kar şiddetini arttıracak mı, kaç gün sürecek?

İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini

screen-shot-2017-02-12-at-104545-ampngaF00498y

İstanbul için saatlik tahmin

screen-shot-2017-02-12-at-104539-ampngOYUV2MdS (1)

 

 SOĞUK HAVALAR TEKRAR GELDİ

Ülkemiz Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının hafif yağmurlu, Marmara'nın kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

hava-sonujpgzaGDGHuF

BUGÜN BU İLLER KAR YAĞIŞLI

Pazar günü Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun kar yağışlı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmeye devam etmesi bekleniyor.

13.02.2017 Pazartesi günü; Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu' nun doğusunun kar yağışlı, Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar ve Pazartesi günleri İstanbul'da kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte aralıklı olarak hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği, ancak bu yağışların hayatı olumsuz yönde etkileyecek bir kar örtüsü yapması beklenmiyor.

Bu hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle, hissedilir derecede azalarak hafta sonu ve önümüzdeki hafta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Valilik az önce duyurdu! ikinci bir emre kadar yasak
161 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul hava durumu kar geldi bu saate dikkat!
Böyle kuş sevgisi görülmedi
Şanlıurfa'da rehine krizi 12 saattir devam ediyor
'Benzerimize aşık oluyoruz'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
FETÖ'cüden +18 Gülen anısı!
FETÖ'cüden +18 Gülen anısı!
THY Euroleague'de haftanın MVP'si Printezis
THY Euroleague'de haftanın MVP'si Printezis
Erdoğan'dan sonra ne olacak?
Erdoğan'dan sonra ne olacak?
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Ayda 35 lira kesilecek
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Ayda 35 lira kesilecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Valilik az önce duyurdu! ikinci bir emre kadar yasak
Valilik az önce duyurdu! ikinci bir emre kadar yasak
161 kaçak göçmen yakalandı
161 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul hava durumu kar geldi bu saate dikkat!
İstanbul hava durumu kar geldi bu saate dikkat!
Böyle kuş sevgisi görülmedi
Böyle kuş sevgisi görülmedi
Şanlıurfa'da rehine krizi 12 saattir devam ediyor
Şanlıurfa'da rehine krizi 12 saattir devam ediyor
'Benzerimize aşık oluyoruz'
'Benzerimize aşık oluyoruz'
Adı Rocky: Tam 9 kilo !
Adı Rocky: Tam 9 kilo !
Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlandı
Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlandı
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Ayda 35 lira kesilecek
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Ayda 35 lira kesilecek
Rehine krizi 10 saattir sürüyor
Rehine krizi 10 saattir sürüyor
Öfkeli boğa 5 kişiyi yaraladı
Öfkeli boğa 5 kişiyi yaraladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English