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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den kritik uyarı!
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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den kritik uyarı!

İSTANBUL hava durumu raporu açıklandı. Hafta sonuna güneşle başlayan İstanbul'da öğleden sonrası için uyarı verildi. İşte yurtta beklenen hava durumu tahminleri 25.02.2017

İSTANBUL'da güneşli hava sizi yanıtmasın. Öğleden sonra öyle bir yağış geliyor ki... Meteoroloji yetkileri kritik saati açıkladı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmazken İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış etkili olacak. Saat 15.00- 18.00 arası sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Muğla, Amasya ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL BEŞ GÜNLÜK HAVA DURUMU

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İSTANBUL İÇİN KRİTİK SAAT 15.00-18.00

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YURTTA HAVA DURUMU

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SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattında saat 10.30'da, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) güzergahında ise saat 10.45'te başlaması gereken seferler de yapılamayacak.

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