İstanbul Emniyetine saldırı girişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne lav silahıyla saldırı girişimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne lav silahıyla saldırı girişimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde lav silahlıyla bir saldırı girişimi düzenlendi. Ateşin bir ara sokaktan açıldığı, saldırıda emniyet binasının isabet almadığı kaydedilirken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

(Oğuzcan Yazar - Selim Bayraktar /İHA)