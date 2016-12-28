28.12.2016 11:49 İstanbul Emniyetinden 'Nezarethaneden firar' açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde meydana gelen saldırı ile ilgili yakalanan 3 şüphelinin nezarethaneden firar ettiklerine dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde meydana gelen saldırı ile ilgili yakalanan 3 şüphelinin nezarethaneden firar ettiklerine dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde meydana gelen saldırı ile ilgili yakalanan 3 şüphelinin Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği nezarethanesinden firar ettiklerine dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti. Haberde yer aldığı üzere nezarethaneden firar eden 3 şahsın ise şüphelilerin yanında bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar olduğu vurgulandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamanın tam metni ise şöyle:



"Olay günü saat 21.20 sıralarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde terör örgütü DEAŞ mensubu teröristler tarafından gerçekleştirilen menfur saldırı ile ilişiği ve irtibatı tespit edilen 39 şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanmış, konu ile ilgili polis merkezi amirliklerine herhangi bir şüpheli şahıs teslim edilmemiş, şahısların tahkikatları bizzat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldükten sonra şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Konu ile ilgili yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin yanında bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan yabancı uyruklu bazı şahısların yapılan pasaport kontrollerinde vize sürelerinin dolduğu tespit edilmiştir. Bu şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğünce deport işlemlerinin tamamlanması süresince bölge polis merkezi amirliklerinde geçici olarak muhafaza altına alınmış, idari işleme yönelik yapılan bu uygulama süresinde şahıslardan 3'ü muhafaza odasından kaçmış olup olayda ihmali görülen görevliler hakkında başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

