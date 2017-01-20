İstanbul Emniyetinde 41 şube, 19 ilçe ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı.

İstanbul Emniyetinde 41 şube, 19 ilçe ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı.

İstanbul Emniyetinde yeni atama ve terfiler açıklandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 41 şube, 19 ilçe ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı.

(Tugay Saday /İHA)