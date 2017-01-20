İstanbul Emniyetinde 41 şube, 19 ilçe ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı.
İstanbul Emniyetinde 41 şube, 19 ilçe ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı. İstanbul Emniyetinde yeni atama ve terfiler açıklandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 41 şube, 19 ilçe ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı. (Tugay Saday /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.