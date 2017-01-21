İstanbul Emniyeti önündeki çalışmalar sona erdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde lav silahlıyla bir saldırı girişimi sonrası kapanan cadde trafiğe açıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde lav silahlıyla bir saldırı girişimi sonrası kapanan cadde trafiğe açıldı.

Akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne lav silahıyla saldırı girişiminde bulunulmuş, saldırı sonrası emniyet önündeki cadde araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki hareketlilik sona ererken, cadde yaya ve araç trafiğine açıldı.

Akşam saatlerinde yapılan saldırı girişiminde ateşin bir ara sokaktan açıldığı, saldırıda emniyet binasının isabet almadığı kaydedilirken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirilmişti.

(Selim Bayraktar /İHA)