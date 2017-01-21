İstanbul Emniyeti önünde hareketli anlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyon, bariyerlere çarptı. Polis havaya uyarı ateşi açtı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyon, bariyerlere çarptı. Polis havaya uyarı ateşi açtı. Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyon, demir bariyerlere çarparak aştı. Bu sırada havaya uyarı ateşi açan polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Emniyet önündeki incelemeler sürüyor. (Tugay Saday / İHA)
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