İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal girişiminin iddianamesi tamam

Darbe girişiminde, 5 vatandaşın şehit olduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal edilmeye çalışılmasına ilişkin aralarında tankın içinde kamuflajla yakalanan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Darbe girişiminde, 5 vatandaşın şehit olduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal edilmeye çalışılmasına ilişkin aralarında tankın içinde kamuflajla yakalanan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin işgal edilmeye çalışılması ve Esenler Birlik Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, 23'ü tutuklu 67 kişi şüpheli olarak yer alırken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay'ın da aralarında bulunduğu 74 kişi müşteki (şikayetçi) olarak gösterildi.

Tutuklu şüphelilerden 21'inin askeri personel, 2'sinin ise emniyet mensubu olduğu belirtildi. İddianameye konu olan olaylarda 4 vatandaşın şüphelilerin kullandığı tankın ezmesi sonucu, 1 vatandaşın silahla vurularak şehit olduğu, 1'i emniyet mensubu 30 vatandaşın ise yaralandığı belirtildi. Şüpheliler arasında darbe girişimi gecesi Vatan Caddesi'nde bir tank içinde kamuflajlı olarak yakalanan İstanbul eski Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı dikkat çekti.



İDDİANAME

İddianamede şüphelilerin "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi. Bazı şüphelilerin ise "Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etme", "Mala Zarar Verme", "Basit Yaralama", "Kemiklerin Kırılmasına Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralamak" ve "Silahla Tehdit Kasten Öldürme" suçlarından değişik oranlarda hapisleri talep edildi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

(Başak Akbulut / İHA)