İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı'yla ilgili flaş karar!

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Geçen günlerde uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi.

POLİS ONUN İSMİNE ULAŞTI

Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. 'nin adına ulaştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcı Ö.C'yi “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.