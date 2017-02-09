09.02.2017 13:53 İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı

'Uyuşturucu ticareti' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. tutuklandı. "Uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. tutuklandı.

Açığa alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., önceki gün uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ö.C., Bakırköy 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Ö.C. hakkında, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Ö.C., Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Ö.C. çıkarıldığı Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



