İstanbul'dan sıcak hava manzaraları

Tüm yurtta etkili olan sıcak hava, İstanbulluları da bunaltıyor.

Tüm yurtta etkili olan sıcak hava, İstanbulluları da bunaltıyor.

İstanbul'da 40 dereceye kadar varan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Öğle saatlerinde bunaltıcı havadan etkilenen vatandaşlar boğaza atlayarak serinlemeye çalışıyor. Özellikle nemden bunalan vatandaşlar park ve ağaç gölgelerinde oturmayı tercih ediyor.

(İsmail Coşkun/İHA)