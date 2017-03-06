İstanbul'dan otobüsle uyuşturucu sevkiyatı

İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Samsun'a uyuşturucu hap getiren 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Samsun'a uyuşturucu hap getiren 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Terme ilçesine çok miktarda ecstasy uyuşturucu hap getirilip piyasaya sürüleceğinin ihbarını aldı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinde yapılan takip çalışması sonucu İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Terme'ye gelen ve otobüsten inen Osman Ç.'yi (28) ve onu karşılamaya gelen kardeşi Kadir Ç.'yi (24) yakalayarak gözaltına aldı. Osman Ç.'nin sırt çantasında yapılan aramada kavanoz içinde 998 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçti. Söz konusu şahısların otomobillerinde ise yapılan aramada 1 adet, Tekel büfesi olarak çalıştırdıkları iş yerinde ise 4 adet olmak üzere toplamda bin 3 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis olayla ilgili bağlantısı bulunan söz konusu kardeşlerin amca oğulları Caner Ç.'yi (24) yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 3 kişi bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Terme Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kardeş ve amca oğulları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Muammer Ay / İHA)