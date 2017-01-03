03.01.2017 13:13 İstanbul'dan Muş'a yardım eli

Eğitimciler Okullarından 'Yeni yıl yeni umutlar projesi' kapsamında Muş'un Molladavut İlkokulunda eğitim gören 48 öğrenci için hazırlanan giyim ve kırtasiye malzemelerinden oluşan koliler Muş'a gönderildi. Eğitimciler Okullarından "Yeni yıl yeni umutlar projesi" kapsamında Muş'un Molladavut İlkokulunda eğitim gören 48 öğrenci için hazırlanan giyim ve kırtasiye malzemelerinden oluşan koliler Muş'a gönderildi.



Konu ile ilgili okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Eğitimciler Okulları 16 yıldır Türkiye'ye aydınlık bireyler yetiştirmenin yanı sıra, eğitimde fırsat eşitliğinden yana hizmetlerine devam etmekte ve değerler eğitimini destekleyen projeleriyle öğrencilerine paylaşma, vefa, dostluk, kardeşlik gibi insani ve vicdani duyguları sosyal sorumluluk projeleriyle vermeye çalışmaktadır. Bu amaçla, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Molladavut İlkokulu'nda görev yapan Müslüm Ekmez öğretmenin duyarlı işbirliği ile 2017 yılının ilk ışıklarının ihtiyaç sahibi çocuklarımıza da aydınlık yarınlar vaad edebilmesi tek umudumuz. Yardımda bulunmak isteyebilecek daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek için projemizle ilgili olarak desteğinizi almaktan büyük mutluluk duyacağımızı bildirir, saygılarımızı sunarız" denildi.



"Yeni yıl yeni umutlar projesi" kapsamında Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Molladavut İlkokulu'nun 48 öğrencisinin kışlık mont, bot, baharlık ayakkabı, okul çantası, atkı, bere, çorap, eşofman takımı, iç çamaşırı, kırtasiye ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca evdeki kardeşler projeye dahil edilerek onların da kısmi ihtiyaçları yeni alınarak karşılanmış, 2. el eşyalar da yıkanmış paketlenmiş olarak kendilerine ulaştırılmıştır. Bunun yanısıra öğretmenlere ayakkabı okula da bilgisayar temin edildi.

