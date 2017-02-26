İstanbul'dan getirilen uyuşturucu 4 tutuklama

İstanbul'dan Samsun'a getirilen uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan Samsun'a getirilen uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu hap getirilip piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. İlkadım ilçesi Baruthane mevkiinde operasyon düzenleyen polis, A.Y.'nin (39) evinin merdiven boşluğunda içinde esrar kırıntıları bulunan valiz ile bu binanın karşısında bulunan binanın kapıcı dairesi ile bağlantılı ortak kullanılan alanda yapılan aramada ise bir kutu içinde bin 430 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 230 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili A.Y. ile A.R.K. (28) ve C.K. (26) adlı kapıcılar gözaltına alındılar. Uyuşturucuyu İstanbul'dan Samsun'a getirdikleri ileri sürülen kuryeler Y.Y. (40) ve M.B.(34) de Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındılar. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 5 kişi bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildiler. Savcıya ifade veren C.K., serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.Y., A.R.K., Y.Y. ve M.B. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildiler.

(Muammer Ay / İHA