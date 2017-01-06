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İstanbul'dan Akdağmadeni'ne sıcak el
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İstanbul'dan Akdağmadeni'ne sıcak el

İstanbul Atışalanı Anadolu Lisesi öğrencileri, Görsel Sanatlar dersinde 'Hem Okuyorum Hem Dokuyorum' projesi kapsamında ördükleri kışlık giyecekleri Akdağmadeni Pazarcık İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine dağıtttı.

İstanbul Atışalanı Anadolu Lisesi öğrencileri, Görsel Sanatlar dersinde 'Hem Okuyorum Hem Dokuyorum' projesi kapsamında ördükleri kışlık giyecekleri Akdağmadeni Pazarcık İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine dağıtttı.

İstanbul Atışalanı Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'Hem Okuyorum Hem Dokuyorum' sloganı ile başlattıkları kardeşlik projesi, Anadolu'daki öğrencilerin yüreğini ısıttı.

Atışalanı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler 'Görsel Sanatlar' dersi kapsamında öğretmenleri Bese Aslan'ın öncülüğünde 'Hem Okuyorum Hem Dokuyorum' sloganıyla başlattıkları projede 7 bölgeden 7 köy okulu öğrencilerine atkı, bere ve eldiven ördüler.

Ortaya çıkan ürünler okulda kolilere yerleştirilerek 7 bölgeden 7 köy okuluna ulaştırıldı. Proje kapsamında İç Anadolu Bölgesinden Akdağmadeni ilçesine bağlı Pazarcık İmam Hatip Ortaokulu seçildi. İstanbul'dan yola çıkan atkı, bere ve eldivenler okula ulaştı.

Pazarcık İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Rahman Muratdağ, projenin bir kardeşlik projesi olduğunu söyledi. Proje kapsamında okullarının İç Anadolu Bölgesi'nden seçilmiş olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Muratdağ, 'İstanbul Atışalanı Anadolu Lisesinin 'Hem Okuyorum Hem Dokuyorum' sloganı ile düzenlemiş oldukları proje kapsamında ülkemizin yedi bölgesinden seçtikleri 7 okula Kaşkol, bere örüp gönderme çalışmasına İç Anadolu Bölgesi'nden okulumuzu dahil etmişlerdir. Birlik beraberliğe kardeşliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde kardeşliğimizi pekiştirmeye yönelik atmış oldukları bu ilmek çalışması küçük yüreklerimizi büyük oranda ısıtmıştır' dedi.

Okul Müdürü Muratdağ; İstanbul Atışalanı Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Ofluoğlu, Atışalanı Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Bese Aslan'a, Atışalanı Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür etti

Projenin öğrencilerin fikirleri sonucunda ortaya çıktığını belirten Atışalanı Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Bese Aslan ise, "Projeyi resim dersi kapsamında ödev olarak başlattık. Birçok sınıfta örgü çalışması yaptığımız için devam etmek istiyorduk. Öğrencilerin fikirlerine, düşüncelerine başvurdum ve ortaya çok güzel sonuçlar çıktı. Çok büyük duyarlılık gösterdi öğrencilerimiz. Ve bu önerileri birleştirip 7 bölgeden 7 köy okulu tespit ederek internet üzerinden yardım çağrılarına kulak vererek bu dayanışmayı başlattık." şeklinde konuştu.
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